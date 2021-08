NO OPTION: COVID-19 positive mom brings child inside isolation facility

KORONADAL CITY - A 10-month old baby girl is the youngest patient sa isolation facility here. She is negative in RT-PCR tests but need to stay with mom, who is COVID-19 positive, since the child is breastfed.

Si "Jen" ay isang manghihilot ng Barangay Topland, Koronadal City. Isa sa kanyang mga pasyente ay positibo pala sa COVID-19 kaya siya ay nahawa sa sakit.

Naiwang naka quarantine sa kanilang bahay ang 7 mga anak kasama ang asawa nito na isang tricycle driver.

Walang kita si mister at sa kasalukuyan ay tinataguyod na lamang ng ayuda mula sa barangay.

Child remains negative from virus as of posting.