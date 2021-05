North Cotabato isasailalim sa GCQ, no movement sunday, curfew, ipatutupad

KIDAPAWAN CITY – Muling isailalim sa General Community Quarantine ang buong lalawigan ng North Cotabato simula May 30, linggo.

Ito ang desisyon ng Provicial Inter-Agency Task Force on COVID-19 na pinamumunuan ni Gov. Nancy Catamco kasunod ng patuloy na pagdami ng mga kaso ng Covid 19 na ngayon ay kumakalat dahil sa local transmission.

Nakatakang magpalabas ng Executive Order si Gov. Catamco hinggil sa mga alituntunin ng bagong quarantine protocols.

Sa ilalim ng GCQ, ang mga papasok sa lalawigan ay kailangang mag-presenta ng 72-hour negative swab test results.

At sa ilalim ng GCQ, bawal ang pag-operate ng mga business establishments na maramign tao tulad ng mga basketball games, videoke bars and other leisure activities.

Sinabi ni Catamco na upatutupad din simula May 30 ang 10 p.m. to 4 am curfew sa buong lalawigan.

Nakatakda pang ihayag ni Gov. Catamco ang iba pang alituntunin sa mga darating na araw.