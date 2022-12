MAGPAPATUPAD ng ODD-EVEN plate scheme ang Cotabato City Gov't.

Layon nito na maibsan ang lumalalang trapiko sa lungsod.

Sa nilagdaang Executive Order No. 34 ni Mayor Bruce "BM" Matabalao, lahat ng may plakang nagtatapos sa ODD NUMBERS (1,3,5,7,9): Monday, Wednesday, and Friday

Lahat ng may plakang nagtatapos sa EVEN NUMBERS (2,4,6,8,0): Tuesday, Thursday, and Saturday