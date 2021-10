OMI-run parish in Caloocan to disperse rabbit, hosts rabbit raising seminar

CALOOCAN CITY - Upang mapakain ang mas maraming nagugutom ilulunsad ng Shrine of Our Lady of Grace Parish ang Rabbit Dispersal Project sa Caloocan City ngayong darating na Martes, ika-26 ng Oktubre sa pangunguna ni Fr. Eduardo “Ponpon” Vasquez, Jr., OMI.

Target ng parokya ng Our Lady of Grace na mamahagi ng mga rabbit sa loob ng isang taon sa 100,000 pamilyang mahirap at interesadong matuto na mag-alaga ng kuneho at gawing bahagi ito ng kanilang hapag at hanap-buhay.

Bago ipamahagi ang mga kuneho ay magkakaroon muna ng seminar sa tamang pag-aalaga nito na pangangasiwaan mismo ng tinaguriang “Father of Rabbitry in the Philippines” na si Mr. Artemio Veneracion, Jr., pangulo ng Association of Rabbit Meat Producers, Incorporated dito sa Pilipinas.

Ang seminar ay magtatapos sa pamamahagi ng Rabbit Dispersal complete package na naglalaman ng 1.)isang kulungan, 2.) isang two-month old na upgraded breed rabbit , 3.) isang automatic drinker, 4.) dalawang kilong pellets, 5.) isang nest box, 6.) at rabbit raising manual.

Ang inisyal na pagkakalooban ng dispersal package sa araw ng launching ng proyekto ay 75 beneficiaries bilang bahagi ng pagdiriwang ngayong taon ng 75 anibersaryo ng pagkakatatag ng Parokya ng Our Lady of Grace.

Ang launching ng Rabbit Dispersal project ay sisimulan sa isang seremonya ng pagkain ng mga lechong kuneho ng mga panauhing pandangal na sina Department of Agriculture Secretary William Dar, Caloocan City Mayor Oscar Malapitan, Vice-Mayor Maca Asistio at Congressman Along Malapitan.

Ang seremonya ng pagkain ng lechong kuneho ng mga panauhin ay isang paanyaya at pagpapakita sa mga Filipino na ang karne ng kuneho ay nakakain at ito ay mas masustansya at ligtas kainin kaysa sa ibang karneng mas nakasanayang ng kainin ng mga Filipino.

Mabilis dumami ang kuneho. Sa loob lamang ng isang taon ang isang pares nito ay maaring umabot agad sa mahigit ng isang daan ang populasyon. Kaya naman ito ang nakikita ng Parokya ng Shrine of Our Lady of Grace na solusyon sa pandemya ng pagkagutom.