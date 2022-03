OMIs in Ukraine help civilians get food, soldiers in defending towns

MGA KATOLIKO sa Ukraine, ayaw umalis sa Kyiv kasama ang mga Oblate priest at mga Ukranians kahit panay ang abante ng Russia.

Ito ang sinabi ni Maria Teresa Shybanova ng St. Nicholas Catholic Cathedral sa Kyiv sa panayam ng Notre Dame Broadcasting Corporation.

Ang 25-taong gulang na si Teresa ay kasamang nanindigan at ipagtanggol ang kanilang lungsod sa anumang paraan, kabilang ang pagharap sa mga tangke de giyera ng Russia.

Marami aniyang mga Ukranians ang ayaw umalis ng Kyiv, ang capital ng Ukraine, at si Teresa, kasama si Oblate priest Fr. Pavlo Vyshkovskyi, ay nagbibigay ng tulong, pagkain at matutuluyan sa mga naipit na Ukranians.

Tuloy ang laban aniya. Wala siyang baril pero meron daw siyang holy rosary.

Sakaling bigyan ng pagkakataon, ito ang mensahe ni Teresa kay Russian President Vladimir Putin. "We will not give up, its our country, go home," ayon kay Teresa.

Si Maria Teresa Shybanova, isa sa mga parokyano ng St. Nicolas Catholic Cathedral sa Kyiv, Ukraine at kasama ni Oblate priest Fr. Pavlo Vyshkovskyi, OMI sa pagbibigay tulong sa mga Ukranian na hindi makalabas ng bansa sa harap ng giyerang ginawa ng Russia.

A military chaplain who belonged to the Oblates of Mary Immaculate (OMI) congregation, said: “We, the Oblates, serve people by organizing help with food and medicines. We also help defend our towns and villages. Especially me, as a chaplain, I help our soldiers, lifting their spirits and giving them the opportunity for confession.”

He is Fr. Vadym Dorosh, OMI - military chaplain in Ukraine