One more Abu terrorist pledges allegiance to gov’t

BASILAN --- Isa na namang kasapi ng Abu Sayyaf, residente ng Barangay Kamamburingan sa bayan ng Ungkaya Pukan, ang sumuko sa pamahalaan.

Ang nagbalik-loob na Abu Sayyaf member ay pansamantalang kinilala lang muna na Abdul upang mapangalagaan ang kanyang seguridad habang di pa siya nakababalik ng maayos sa lokal na kumonidad.

Siya ay sumuko matapos na makausap ng mga emisaryo ng anti-terror Joint Task Force Basilan, ng 68th Infantry Battalion at ng mga municipal officials ng Ungkaya Pukan sa probinsya ng Basilan.

Abot na sa 300 ang bilang ng Abu Sayyaf sa Basilan na sumuko mula pa noong 2016 sa tulong ng peace projects ng tanggapan ni Gov. Jim Salliman at ng dating Regional Governor Mujiv Hataman ng binuwag na Autonomous Region in Muslim Mindanao at ngayon ay congressional representative na ng probinsya.

Isunuko rin ni alias Abdul ang isang .30 caliber Garand rifle bago siya nanumpa ng katapatan sa gobyerno ng Pilipinas sa isang simpleng seremonyang sinaksihan ng local government officials at mga representatibo ng militar.

“Nakita ko ang mga dati kong kasamahan na naging masaya kasama ang kanilang mahal sa buhay at ang pagtulong ng ating gobyerno upang makabangon muli at mamuhay ng mapayapa,” pahayag ng dating Abu Sayyaf na si Abdul, matapos na mangakong mag-bagong buhay sa tulong ng kanilang local government unit at ng Salliman administration.

Nagpahayag ng kasiyahan si Brig. Gen. Domingo Gobway ng Joint Task Force Basilan, commander din ng 101st Brigade na sumasakop sa Basilan, sa pagsuko ni Abdul.

“Konting-konti na lang ang nalalabing mga terroristang nagtatago sa Basilan dahil sa mabuting pamalakad at mga domestic security programs ng mg LGUs at provincial government sa probinsya,” pahayag ni Brig. Gen. Gobway.