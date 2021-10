P1-M shabu seized in Tawi-Tawi 2 katao huli

TIMBOG ng pinagsamang pwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency BARMM, PDEA Regional Office IX at Tawi-Tawi Police ang dalawang bigtime drug peddlers sa isinagawang buy bust operation sa Barangay Tubig Basag, Bongao, Tawi-Tawi.

Kinilala ang mga nadakip na suspek na sina Nasirin Karim, 35 years old at Rashidin Linsahan, 21 years old.

Narekober mula dalawa ang 150 grams ng shabu na nagkakahalaga ng abot sa P1,020.000.

Nasa kustudiya na ng BJMP Bonggao, Tawi-Tawi ang mga suspek at sinampahan na ng kasong paglabag sa RA 9165 o comprehensive dangerous drugs act of 2002.