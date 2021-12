P1.3-M na shabu, nakumpiska sa Maguindanao, drug peddler huli

MAGUINDANAO - NAARESTADO NG MGA OTORIDAD ang isang drug suspect sa isinagawang buy bust operation kahapon sa bahagi ng Sitio Oman, Crossing Simuay, Sultan Kudarat, Maguindanao.

Kinilala ang suspect na si Amir Esmail Alim, 32 years old, at residente ng Purok 2, Barangay Kalanganan II, Cotabato City.

Ayon sa report ng Maguindanao PNP sa pangunguna ni Provincial Director Colonel Jibin Bongcayao, naging matagumpay ang operasyon sa pinagsanib na pwersa ng PDEG SOU BAR, RSOG PDEU BAR, at Sultan Kudarat PNP.

Nakumpiska sa suspect ang 200 grams ng pinaniniwalaang shabu na nagkakahalaga ng P1,360,000.

Nakumpiska rin ang mga buy bust money, dalawang units ng cellular phone, isang HONDA XRM 125 at limang mga identification cards o ID ng suspect.

Kulong na ngayon ang suspek sa lock up cell ng Sultan Kudarat MPS at kakaharapin ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Domprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Pinapurihan naman ni PRO BAR Regional Director Brig. Gen. Ugale ang operating units dahil sa matagumpay na operasyon.

Aniya, ang PNP personnel ng BARMM ay determinado at agresibo sa pagsugpo sa kalakaran ng illegal na droga sa rehiyon.