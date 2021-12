P1.3-M shabu nakumpiska sa Midsayap, North Cotabato, suspect nahuli

MIDSAYAP, North Cotabato - ARESTADO NG Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA 12 ang isang high value target drug personality sa ikinasang buy bust operation alas 12:30 ng tanghali kanina sa National Highway, Barangay Poblacion 8, Midsayap, North Cotabato.

Kinilala ni PDEA 12 Spokersperson Kath Abad ang suspek na si Nasrudin Minandang, 29-anyos, may asawa na residente ng Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Nakumpiska mula sa suspek ang tatlong malalaking sachet ng shabu na hindi bababa sa 200 grams at may street value na Php1.36 million pesos.

Katuwang ng PDEA 12 sa naturang operasyon ang Midsayap PNP at 34th IB ng Philippine Army.

Kulong na ngayon ang suspek sa PNP costudial facility at kakaharapin ang kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Kaugnay nito, nananawagan si PDEA 12 Regional Director Naravy Daquiatan sa mga sangkot sa illegal na droga na mas mainam na magbagong buhay upang hindi na mahuli o makulong.

Aniya, hindi titigil ang kanilang tanggapan katuwang ang ibang ahensya ng gobyerno na tugisin ang sinumang sangkot sa illegal na droga.