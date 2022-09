P680k na halaga ng shabu nakumpiska, suspect nahuli sa Maguindanao

COTABATO CITY – Nasa kulungan na ngayon si Amilodin Akmad matapos na siya ay maaresto sa ikinasang anti-drug operation ng Regional Special Operations Group ng PNP-BARMM sa Datu Odin Sinsuat, Maguindanao.

Magkatuwang na ginawa ng isinagawa ng Regional Special Operations Group ng Police Regional Office-Bangsamoro Autonomous Region, ng mga kasapi ng Datu Odin Sinsuat Municipal Police Station at ng mga nagsanib na operatiba mula sa Regional Drug Enforcement Unit at Regional Intelligence Division ng PRO-BAR at sa Maguindanao Provincial Police Office ang operation laban kay Akmad, 22 taong gulang.

Ayon kay BARMM police regional director Brig. Gen. John Guyguyon, matagal nang sinusubaybayan ng PNP ang suspect bago naaresto kahapon kasunod ng pagbebenta niya ng shabu sa isang undercover agent.

Nakatakas naman ang tatlong kasama ni Akmad nang mahalatang police ang kanilang ka-transaksyon.

Ang mga suspect ay taga Datu Anggal Midtimbang, Maguindanao.