Paggamit ng "balyat" bawal sa Kabuntalan, Maguindanao

KABUNTALAN, Maguindanao - PINAGHAHANAP na ngayon ng Kabuntalan Municipal Police Station ang mga lalaking sangkot sa illegal na pangingisda gamit ang 'Balyat'.

Sa report ng Kabuntalan MPS sa pamumuno ni Police Lt. Anuar Mambatao, nakatanggap sila ng report mula sa isang concerned citizen kaugnay sa illegal na gawain ng mga suspek.

Kaagad nagsagawa ng anti-illegal fishing operation ang Kabuntalan MPS pero hindi na nila naabutan sa lugar ang mga suspek na tumakas gamit ang maliit na bangka.

Isinagawa ang operasyon sa boundary ng Barangay Libungan at Barangay Lower Taviran.

Ang paggamit ng 'balyat' ay maituturing na illegal alinsunod sa ordinansa ng Kabuntalan LGU dahil nahuhuli nito pati maliliit na isda.

Ignorance of the law excuses no one, ayon pa sa PNP.