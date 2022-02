Pagpasok ng P1-B investments sa BARMM, pinapurihan ni MP Candao

UMAASA ANG ISANG miembro ng Bangsamoro Transition Authority na lalago ang ekonomiya ng rehiyon matapos na pumasok ang mahigit P1 billion na investment mula sa limang investors ngayong taon.

Ito ay tiyak na magbibigay ng dagdag na trabaho sa mga mamamayan ng BARMM, ayon kay Member of Parliament Bai Maleiha B. Candao.

Sinabi ni MP Candao na ang pagpasok ng mga investors sa rehiyon ay itinuturing na pagkilala sa pamumuno ni BARMM Chief Minister Ahod Ebrahim at sa moral governance na isinusulong nito pati na sa lahat ng mga kasapi ng BTA at sa iba pang mga lider.

Bukod diyan, nakikita ng mga investors na mataas ang business opportunities at economic development sa rehiyon mula nang maitatag ang BARMM.

Kinilala rin ni MP Candao sina Board of Investment chair Atty. Ishak Mastura, Regional BBOI Board of Governor Mohammad Pasigan dahil sa pagsisikap nilang makahikayat ng mga investor kahit may pandemya.