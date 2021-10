Pagtungo ni P. Duterte sa mall, ipinagtanggol ni Sen. Bong Go

Pagkatapos ko mag-file ng Certificate of Candidacy at pagkatapos rin mag-announce si PRRD ng kanyang planong mag-retire na sa pulitika after his term, nagyaya siya na dumaan muna nang saglit sa mall na matagal na niyang hindi napupuntahan bago umuwi.

Kita naman kahit sa picture na nasa telepono pa rin ako at nagtatrabaho pa rin.

May mga iilan ring lumapit para magpa-picture sa kanya at in-entertain rin naman niya.

Mabilis lang kami dun at wala rin kaming binili bukod sa cookies dahil gusto lang talaga ni Pangulo na mag-ikot at maglakad-lakad.

Ilang buwan na rin siyang hindi nakakalabas, nakakulong at puro trabaho.

Pati ba naman ‘yung pagpunta niya ng mall, gagawan pa ng malisya. Karapatan naman ng sinuman iyon. Sabi nga ng Pangulo, konti na lang at matatapos na ang kanyang termino.

Makakapahinga na daw siya. He is excited to return to being an ordinary citizen after decades in public service.