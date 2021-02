Palayan sa Talunan, North Cotabato, sinira ng malakas na hangin

TULUNAN, COTABATO- Halos dalawang libong hektaryang palayan sa Tulunan, North Cotabato ang pinapada ng malalakas na hangin at lubog sa tubig baha dahil sa malalakas na pag-ulan nitong mga nakalipas na mga araw.

Sa taya ng Municipal Agriculture Office o MAO Tulunan, nasa 159, 526, 850-pesos ang kasiraang dulot ng kalamidad.

Nasa higit 1, 300 mga magsasaka naman sa bayan ang apektado mula sa 15 mga barangay ng bayan.

Ito ang resulta sa Crop Damage Report as of February 18 ng nasabing tanggapan matapos ang tatlong araw na actual field monitoring and validation ng mga Agricultural Technologist ng MAO.

Sa ngayon ayon sa nasabing tanggapan, nagpapatuloy pa kanilang monitoring, masterlisting at validation katuwang ang BLGUs at Farmers Association sa bawat apektadong barangay.

Nananawagan naman ang MAO sa mga magsasaka na na nasira ang palayan na makipag-coordinate lamang sa kanilang mga barangay o kaya’t assigned technician upang mailista at mavalidate ang kanilang area.

Samantala, maliban sa rice-field, patuloy rin ang assessment ng nasabing tanggapan sa mga naitalang danyo sa iba pang high value crops tulad ng saging.