Pambato ng Maguindanao, kinoronahan bilang Miss Tourism Philippines-Universe 2021

Kinoronahan ang pambato ng Maguindanao na si Abegail Labasan bilang Miss Tourism Philippines - Universe 2021 sa pageant na ginanap over the weekend.

Ang dalaga ay isang Licensed Professional Teacher (LPT) at graduate ng Master in Public Administration (MPA) na taga South Upi, Maguindanao.

Tinanghal naman bilang Tourism Worldwide si Lucky Faye Angelie Erese ng Quirino Province, Tourism World si Jem Videl Arias ng Quezon Province, Tourism of the Globe si Blezie Mae Garcia (Ilocos Sur), 1st Runner Up si Hannah Rochelle Puno (Lipa City), 2nd RU si Joann Rawlins (Ilocos Norte), 3rd RU si Shaira May Sorla ng La Union, at 4th RU si Asharey Palompo (Cavite).