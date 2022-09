Pandag Mayor Mangudadatu, inaresto, hindi sumuko, ayon sa CIDG BAR

NILINAW ni Criminal Investigation and Detection Group Bangsamoro Autonomous Region o CIDG-BAR Regional Director Lt. Col. Bernard Lao na dinakip at hindi sumuko sa kanila si Pandag Mayor Khaddafe 'Toy' Mangudadatu.

Ayon kay Lao, matagal na nilang sinusubaybayan ang bawat galaw ng alkalde at nang magtungo ito sa Royal Mandaya Hotel doon nila isinagawa ang paghahain ng Warrant of Arrest sa Davao City.

Kasama sa warrant sina Zajid 'Dong' Mangudadatu, Tunggal Usop at Mamayang Amino na pawang nahaharap sa kasong 2 counts of murder.

Ang kasong kinakaharap ng apat ay Not Bailable batay sa warrant na ipinalabas ng Regional Trial Court, 12th Judicial Region, Branch 20 sa Tacurong City, Sultan Kudarat.

Akusado ang apat sa pagpatay sa mag-asawang Abdulah Kanapia-Ligawan at Lala Ligawan noong October 6, 2010 sa Purok 6, Barangay Sinakulay, President Quirino, Sultan Kudarat province.

Tiniyak ni Lao na walang special treatment sa alkalde habang ito ay nasa custodial facility ng CIDG dahil pantay-pantay ang pagtanggap ng kanilang opisina sa lahat ng nadedetine sa kanila maging ito ay politician, opisyal ng gobyerno o di kaya ay ordinaryong mamamayan.

"Yung sinasabi niya na nag surrender siya, well that's he's claim pero kung titingnan mo yung mga circumstances the warrant of arrest was about to be served, so wala siyang choice kundi magsurrender kasi nga nandoon na kami. Yung pag sinasabi na nag surrender yung ikaw mismo ang pumunta sa kinauukulan, pero doon there's a warrant of arrest was served to him" ang pahayag ni Col. Lao

Sa medical record ni Mangudadatu, ipinahayag ni Capt. Richard Ebero, Medical officer ng Regional Medical and Dental Unit Region 11 na maayos ang kanyang kalusugan nang ito ay madakip sa lungsod ng Davao.

Sinabi ni Ebero na hindi naman nahirapang huminga at nanikip ang dibdib ng alkalde nang iharap sa kanya ang arrest warrant. Ito ay mapatutunayan base sa resulta ng kanyang laboratory tests.

“The lab tests don't lie,” giit ni Captain Ebero kaya't malabo ang hospital arrest para

kay Mangudadatu.

Si Mangudadatu ay nasa custodial facility na ngayon ng CIDG-BAR sa Cotabato City.

Hindi pa nagpapalabas ng anumang statement si Mayor Mangudadatu o ang kanyang legal counsel.