Passenger van operators sa Koronadal, nagtayo ng sariling terminal

KORONADAL CITY - Dahil lugi kung sa Koronadal integrated terminal sila pumuwesto, ang mga van operators and cooperatives na bumibiyahe sa ibat ibang panig ng South Cotabato, Sarangani, Sultan Kuarat at North Cotabato ay nagtayo ng kanilang sariling terminal sa downtown Koronadal.

Ang mga van ay naglagay ng kanilang terminal matapos na payagan ng Koronadal City government ang Yellow Bus na bumalik sa kanilang terminal na nasa kahabaan ng GenSan Drive.

Tila sementeryo ang integrated terminal ng Koronadal dahil ang mga pasahero palabas ng lungsod ay hindi na pumupunta sa terminal kundi diretso na sa Yellow Bus station sa downtown area.

Ang bagong integrated terminal ay nasa Jessie Robredo Avenue na malayo sa downtown area.

Ayon sa isang van driver na ang biyahe ay Koronadal to Isulan to Cotabato City, kung pinayagan ng LGU ang Yellow Bus, dapat payagan din silang mga van drivers and operators na magtayo ng terminal sa downtown area.