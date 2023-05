Pastor at Pastora, sugatan sa vehicular crash sa Kidapawan

KIDAPAWAN CITY - Pastor at pastora na magkaangkas sa motorsiklo, sugatan matapos masagi ng isang dump truck sa Crossing Mangga, Barangay Poblacion kahapon.

Sangkot sa aksidente ang dump truck at motorsiklong sinasakyan ng dalawang sugatang driver na Pastor at at angkas nito na isang Pastora.

Kinilala ang mga ito na sina Pastor Rodrigo Alud at Pastora Angelica Laman ng General Baptist church ng Inac, Magpet at parehong mga taga Makilala, North Cotabato

Nabatid na na nasagi sa crash guard ng truck ang manibela ng motorsiklo habang paliko ito sa roundball dahilan para mahulog ang dalawa mula sa motorsiklo.

Nasa ospital na ang mga biktima.

Hindi kinilala sa report ang driver ng dump truck.