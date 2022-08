Pikit armed conflict displaces 1K residents

PIKIT, NORTH COTABATO - Umakyat pa sa higit isang libung pamilya ang lumikas matapos maapektuhan ng bakbakan ng dalawang grupo mula sa ibat- ibang Barangay ng Pikit, North Cotabato.

Sa impormasyon ni Pikit Municipal Social Welfare and Development Office Head Grace Cadungog, ang 1, 048 na pamilya ay galing sa Barangay Macabual na sentro ng engkwentro at mga kalapit na lugar na Ladtingan, Gli-Gli at Barangay Poblacion.

May ilang pamilya naman na ayaw lumisan sa Barangay Macabual at piniling manatili sa paaralan dahil naroon ang kanilang pangkabuhayan at mga alagang hayop.

Sa mga bakwit, naglagay ang LGU ng community kitchen habang handa namang magpa abot ng tulong ang Provincial at Regional Office ng tulong sa mga nasabing pamilya lalo na ang pagkain.

Ang BARMM READi ay namahagi na ng relief goods sa mga apektadong pamilya.