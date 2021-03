Pinagandang Cotabato City plaza, muling binuksan sa publiko

HINILING NI COTABATO CITY Mayor Cynthia Guiani-Sayadi sa mga taga lungsod na tumulong sa pangangalaga ng renovated at refreshed Rizal Park na tinatawag na ngayong “Eco-friendly park.”

Sa kanyang pagsasalita, hiniling ni Mayor Sayadi sa lahat ng mga tutungo at dadalaw sa pinagandang Rizal Park na panatilihin pa rin ang physical distancing, magsuot ng facemask at tumulong sa pangangalaga sa parke at kapaligiran nito.

Tampok sa plaza ang colorful dancing fountain napabago-bago ang kulay sabay sa pinapatugtog na musika, ang outdoor fitness equipment at playground.

Ayon kay Sayadi, susunod na bubuksan sa publiko ang Children’s Park sa Barangay Rosary heights 10.

Basta para sa kapakanan ng bawat Cotabatenio, handa aniya ang city LGU na ibigay ang “best of the best” para sa lahat.