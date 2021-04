Platoon leader ng NPA na taga North Cotabato, naaresto sa Koronadal City

KORONADAL CITY - Tuluyang nahulog sa kamay ng mga otoridad ang isang platoon leader ng New People's Army sa lalawigan ng South Cotabato.

Ayon kay South Cotabato Provincial Police Office director PCol. Jemuel Siason, kahapon Abril 15 nang nahuli ng pinagsanib na pwersa ng South Cotabato PNP, Koronadal PNP, Criminal Investigation and Detection Group (CIDG) 12 , at Regional Intelligence Unit (RIU) 12 ang suspek na kinilalang si Gemar Genaca alyas Owen, 37 anyos at residente ng Makilala, North Cotabato.

Nahuli si Genaca sa Brgy. Saravia habang sakay ito sa pampasaherong van mula sa bayan ng Polomolok papunta sa lungsod ng Koronadal gamit ang isang pekeng CCTS card.

Positibo namang kinilala ng ilang mga dating NPA rebels si Genaca bilang Platoon Leader of Guerrilla Front 73-DAGUMA ng Far South Mindanao Regional Committee (FSMRC) at dating commanding officer ng Guerrilla Front 72-ALIP FSMRC.

Dagdag ni Siason, wanted si Genaca dahil sa dalawang standing Warrants of Arrests for the Crime of Attempted Murder na inisyu ng Regional Trial Court(RTC) Branch 61 sa Kidapawan City.

Nag-ooperate umano ang grupo nito sa mga bayan ng Palimbang, Lebak, Kalamansig, Senator Ninoy Aquino, Bagumbayan, at Esperanza.

Sa ngayon ay nasa custodial facility na ng mga otoridad si Genaca.

Ikinagalak naman ni Siason ang agarang pagkakahuli sa naturang NPA leader at nagbabala sa paggamit ng pekeng CCTS cards na mananagot ang mga ito sa batas.