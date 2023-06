PNP begins MILF, MNLF integration into the national police force

CAMP SK PENDATUN, Maguindanao Norte - PINANGUNAHAN ni PNP deputy chief for administration Lt. Col. Rhodel Sermonia ang pagbubukas ng recruitment program para sa mga dating kasapi ng MILF at MNLF na gustong maging miembro ng pambansang pulisya.

Bahagi ito ng specialized program ng PNP at nakapaloob din sa Bangsamoro Organic Law. Ayon kay Sermonia, bibigyan ng pagkakataon at sasalain ang mga former combatants mula BARMM na nais maging miembro ng PNP.

Subalit, ibang selection process na ginagawa at may special examination para sa mga applicants.

Dagdag niya na hindi naging madali ang pagbuo ng spcialized program pero pinagsikapan itong maisakatuparan para mabigyan ng pagkakataon ang mga kabataang ipagpatuloy ang kanilang pangarap na magsilbi sa kanilang mga komunidad bilang bagong tagapagtaguyod ng kapayapaan.

Abot sa 7,000 ang pumasa sa special examination pero 1,000 lang sa kanila ang pipiliin base sa rekomendasyon ng mga commanders ng MILF at MNLF.

SA 1,000, abot lang sa 400 ang tiyak na papasok sa basic training para magign patrolman ng PNP