Police eye "love triangle" in ambush that killed dad, step son in Maguindanao

SHARIFF AGUAK, Maguindanao - MAY KINALAMAN SA PAG-IBIG ang naganap na ambush sa isang pamilya sa Rajah Buayan, Maguinanao nitong nakalipas na araw.

Sinabi ito ni Rajah Buayan Mayor Yacob Ampatuan sa panayam ng Radyo Bida ngayong umaga.

Maaalalang patay ang isang ama at ang 5-taong gulang na step son nito matapos na sila ay ambusin sa Barangay Gaunan, Raja Buayan nitong Mierkules ng umaga.

Kinilal ni Police Colonel Jibin Bongcayao, Maguindanao police director, ang nasawi na si Eskak Esmael, 38 at ang kanyang 5-year-old stepson Abdulla. Esmael’s wife Paidza Datua was critically injured and is now recuperating at the provincial hospital here.

Sugatan ang ang ina ng bata at ngayon ay ginagamot sa ospital.

Sa initial investigation, sinabi ni Mayor Ampatuan na bagong kasal ang biktima sa kanyang kasamang babae sa multicab.

"Love triagle" daw ang dahilan kayat may inambush, Mayor Ampatuan said.