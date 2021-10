Police officer, patay sa pamamaril sa Tacurong City

TACURONG CITY - BINARIL at napatay ng hindi pa nakilalang mga suspect ang isang police officer habang ito ay nagmamaneho ng kanyang motorsiklo sa Purok Summer Snow, Barangay Baras, Tacurong City pasado alas-4 kahapon.

Kasabay nito, mahigpit na kinundina ng Tacurong City PNP ang pamamaril kay PEMS Agusto Braganza, 53 taong gulang at taga Purok Daisy ng Barangay Baras.

Sinabi ni Tacurong City PNP cheif Lt Col. Joan Muyco Maganto patungo ng kanyang sakahan ang biktima nang ito ay paputukan ng hindi pa nakilalang mga suspect. Siya ay nagtamo ng dalaang tama ng bala sa ulo at katawan at siyay nasawi on the spot.

Sinabi ni Maganto na sa kanyang pagkakaalam ay walang kagalit si Braganza at ito ay isang mabuting police officer.