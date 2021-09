Pres. Duterte to inaugurate new Sultan Kudarat prov'l hospital

ISULAN, SULTAN KUDARAT - Bubuksan na ngayong araw sa Probinsya ng Sultan Kudarat ang pinakamalaki at Pinakabagong Ospital sa Lalawigan.

Mismong si Pangulong Rodrigo Duterte ang magpapasinaya kasama ang mga opisyal ng lalawigan at mga kalapitbayan. Katabi sa provincial capitol compound ng Sultan Kudarat sa bayan ng Isulan.

Apat na palapag na may 390 bed capacity. May lawak na 33.740 square meters sa loob nh 3.3 hectares compound. Ang bagong Sultan Kudarat Provincial.

Hospital ay may Doctor's Quarter, watchers building, power house, material recovery facility, mortuary, dialysis, dietary, oxegen/generator at linen building. Papatakbuhin ang nasabing Ospital ng may 1004 na personnel na pamumunuan ng Chief-of-Hospital, 70 na mga doctors at 178 nursing staff.

Madedistino sila sa ibat ibang hospital sections kasama na ang general and specialized medical services kung saan may sapat na mga medical equipment sa mga labaratoryo, ICU, emergency at operating room.

Sinimulan ang konstruksyon nitong December 2017.

Pero para kay Goverto Suharto Teng Mangudadatu, mas gusto nito na maging center for emerging diseases ang lalawigan na malaking tulong lalo na sa panahon ng pandemya.