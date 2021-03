Privilege speech of Rep. Hataman on the arrests of Muslims without due process

Mister Speaker, fellow Members of the House, magandang araw po sa ating lahat. I hope we are all keeping safe; binabati ko rin ang mga kababaihan ng ating kapulungan, kasama ang mga sumusuporta sa kanilang mga karapatan-- Happy Women's Month ngayong March.

I take the floor on a matter of personal and collective privilege-- bilang kinatawan ng aking distrito, at bilang kinatawan ng mas malawak na Bangsamoro community sa ating bansa. I rise as a colleague, as a fellow Filipino, and as a fellow human being with rights-- rights that should be upheld for all, especially those who do not have the privilege to address this august chamber.

Mr. Speaker, noong madaling-araw ng ika-17 ng Pebrero, kasama ang mga Pulis-Bacoor, inaresto ng National Intelligence Coordinating Agency at ng National Capital Region Police Office ang labing-isang indibiduwal sa Bacoor, Cavite.

Sa Yuxing construction site, pinadapa sila, at tinanong kung sino sa kanila ang Muslim. Muslim ang pito sa kanila, galing pang Basilan-- ang distritong kinakatawan ko. Ang sabi ng mga kaanak nila, 'yung iba, apat na taon nang construction worker sa Maynila.

Inaresto sila, ayon sa mga nakalap naming impormasyon, nang walang judicial warrant.

This happened more than a week ago, Mr. Speaker. Walang nangyaring pasabi sa mga kaanak. Hanggang ngayon, walang makapagsabi kung nasaan sila. Hinanap namin sila sa Bacoor police, hindi nila alam kung nasaan. Hinanap namin sa Camp Crame at Camp Bagong Diwa, wala din daw doon.

Walang makasagot sa maraming tanong na tumatakbo sa isip ng kanilang mga pamilya: Nasaan na sila? Bakit sila inaresto? Bakit hanggang ngayon, walang maibigay na malinaw na detalye at paliwanag ang mga umaresto sa kanila? Buhay pa ba sila?

Siguro naman, our officers from the NICA and NCRPO can at least extend some kindness to the families of these individuals. Mabigat sa dibdib ang hindi mo man lang alam kung ano na ang lagay ng kaanak mo. Mr. Speaker, I'm sure that like me, many of our colleagues in this chamber understand how such an incident echoes the atrocities committed under the Martial Law regime. Huwag naman po sanang magbalik ang ganoong kalakaran.

Mr. Speaker, this is not the first time that members of the Muslim community were harassed, discriminated against, abused, denied due process, or outright disappeared.

In fact, on February 16, a day before the Bacoor incident, dinukot ng mga nagpakilalang ahente ng NBI ang mag-asawang sina Muslimen Saban Mantawil at Bai Monerah Saban. Nakatayo lang sila sa harap ng placement agency nila sa Malate. Pagpunta ng mga kaanak sa NBI, wala daw sa kanila ang mag-asawang Saban; wala daw silang kinalaman sa pagdukot sa kanila.

Noon namang February 19, Mr. Speaker, dapat magpupunta lang sa Masjid para magdasal ng Juma'ah si Solaiman Baonto Muhammad. Nakamaong at tsinelas lang si Solaiman. Hindi na siya umuwi.

Noong January 19 ng hapon, nakatayo lang din sa may gate ng Maharlika Village si Abdulmuin Tula. Kitang-kita sa CCTV ang pagbaba ng mga armadong kalalakihan sa isang pulang Toyota Innova-- naka-shorts, naka-t-shirt, nakasumbrero at maskara, at may kargang mga baril kasama na ang hinihinalang modified M-16. Meron pang mga backup vehicle. Ang sabi sa mga ulat, nagpakilala din daw na NBI ang mga ito bago dukutin si Abdulmuin.

Hanggang ngayon, nawawala pa ang mag-asawang Saban, si Solaiman Baonto Muhammad, at si Abdulmuin Tula. Kabilang sila sa listahan, nitong mga nakaraang taon, ng sunod-sunod na pagdukot at pagkawala ng sa mga Muslim sa Kamaynilaan. Walang makapagsabi kung ano ang nangyari. Nag-aalala pa rin ang mga kaanak nila. At hindi rin natin masagot kung ano ang ginagawa ng mga awtoridad para hanapin sila.

The Bacoor incident, Mr. Speaker, might mark the first time that people were arrested under the new Anti-Terrorism Law. Kaya kailangan natin itong tutukan-- to ensure that the safeguards under this law, and indeed under the Constitution, are being followed. Abu Sayyaf man ang mga inaresto o hindi, ang tanong: Nasunod ba ang proseso sa pag-aresto? Kinilala ba ang karapatan nila?

Lilinawin ko lang din, Mr. Speaker: Lahat tayo, gustong sugpuin ang terorismo-- perhaps me, more than most, given my personal experience as a Muslim. Kami ang tinatamaan, nasasaktan, at namamatayan kapag may mga bumabaling sa dahas. Kung totoong terorista sila: maging transparent sana sa proseso ng paghuli; isakdal, litisin, panagutin. Kung hindi naman terorista, walang dahilan para dukutin at punuin ng pangamba ang kanilang mga pamilya. At paano natin matutukoy kung terorista nga o hindi ang isang pinaghihinalaan? Simple, Mr. Speaker. Sa pagsunod sa tamang proseso. Sa pagsunod sa batas.

Malinaw, Mr. Speaker, na hindi solusyon sa violent extremism ang pang-aapi at paniniil sa mga Muslim. Ilagay natin ang sarili sa puwesto ng mga anak ng mga hinuling ito: Nagtatanong sila, bakit ganoon ang ginawa sa magulang ko? Ano ang kasalanan nila? Kung walang kasalanan ang mga hinuli, di ba lalo lang akong magtatanim ng galit sa sistema? Doesn't oppression make the risk of radicalization greater? Di ba pinapalala lang nito ang problema, kaysa solusyonan?

Mr. Speaker, I stand now to ensure that my fellow Muslims-- our countrymen-- are not relegated to memory. Kawawa ang mga nangangambang kaanak, Mr. Speaker. It pains me to imagine kung ano ang pinagdadaanan ng mga nawawalang taong ito sa ngayon. Kung hindi natin ito bibigyan ng sapat na atensyon-- sa katunayan, kung hindi ito naitimbre sa amin para mabigyan ng sapat na atensyon-- baka sa ngayon, wala nang nagsasalita tungkol dito. Mahirap isipin kung ano ang puwedeng kahinatnan ng mga hinuli.

Their rights, Mr. Speaker, are our rights-- at kapag nilabag ang mga karapatang ito, hindi malayong isipin ang napipintong paglabag sa mga karapatan natin. Hindi maliit na bagay ang pinagdadaanan ng mga Muslim na nabanggit ko, Mr. Speaker. Pagdukot ito. Kidnapping ito. Nananawagan ako sa Kongreso, sa kapulungan nating ito, na imbestigahan ang mga kaso, upang mapanatag na ang kanilang mga kaanak sa lalo't madaling panahon.

Hadzma Pandapit Marunsing. Arsid U. Adbulkadir. Arhan Mustafa Juhur. Tahirin Ngairun Jalil. Nulham A. Tadjae. Dam Sansangan Hamid. Mga Muslim; mga taga-Basilan. Muslimen Saban Mantawil at Bai Monerah Saban. Solaiman Baonto Muhammad. Abdulmuin Tula.

Ulit-ulitin natin ang mga pangalan nila. Siguruhin natin na matutukoy kung nasaan na sila, kung ano ang kinahinatnan ng pag-aresto sa kanila, kung bakit sila inaresto, kung nasunod ba ang tamang proseso, kung may aabangan pa tayong pag-uwi nila.

Dahil kung hindi, baka humaba pa ang listahan ng mga pangalan na ito. Baka sa susunod, tayo mismo, mapabilang na sa listahang ito.

Maraming salamat, Mr. Speaker.