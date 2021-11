Proposed "No Vaccine, No ayuda," umani ng ibat ibang reaksyon sa NoCot

KIDAPAWAN CITY - Usap-usapan ngayon sa buong bansa ang panukalang "No vaccine, no subsidy" ng Department of Interior and Local Government o DILG para sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) na hindi pa nababakunahan.

Isa ito sa mga nais na hakbang ng DILG sa pagtugon sa nagpapatuloy na Vaccination program ng Gobyerno, upang mas mabilis na makamit ang herd immunity sa bansa.

Subalit tila hindi naman ito nagustuhan ng nakakaraming mga miyembro ng 4Ps sa North Cotabato na ayon sa kanila isa itong pagtanggal sa kanilang karapatan bilang Pilipino, karapatang pumili at karapatang tumanggap ng tulong.

Ayon kay nanay Elsie, para namang hinostage sila kung ganyan ang patakaran na kung matatandaan na ang pagbabakuna ay wala namang sapilitan.

Kumontra din si Aling Nora, bahala na lang anya kung matanggal ang lahat ng pribilihiyo basta't hindi pa siya handang magpabakuna.

Ang apila naman ni Nanay Jessie, kaubting panahon lang ang ibigay ng Gobyerno at magpapabakuna naman sila, huwag lang anya silang pilitin.

Nauna ng ipinahayag ng Department of Justice ang pagtutol sa naturang suhestyon ng DILG kung saan tinukoy ni Justice Secretary Menardo Guevarra na lahat ng kwalipikadong benepisyaryo ng 4Ps ay nararapat lang na makatanggap ng cash transfer.