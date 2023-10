Public consultation sa proposed BTA bill na hahati sa Sultan Kudarat town, gagawin ngayon

COTABATO CITY - Public consultation para sa Proposed Parliament Bill No. 223 na layong magtatag ng Nuling Municipality sa Maguindanao del Norte gagawin ngayong araw.

Sa ilalim ng Proposed Parliament Bill No. 223 na ini-akda ni Member of Parliament Baileng Mantawil, ang 18 barangays na kinabibilangan ng Alamada, Banatin, Bulibod, Damaniog, Ibotegen, Kabuntalan, Kakar, Kapimpilan, Katamlangan Katidtuan, Ladia, Maidapa, Matengen, Nalinan, Nara, Pigcalagan, Pinaring, at Raguisi ay ihihiwalay na sa mother municipality nito na Sultan Kudarat.

Ang naturang mga barangay ay gagawing independent municipality at district na tatawaging Nuling Mucipality sa Maguindanao del Norte.

Matapos ang ginawang courtesy meeting ng BTA sa mga local chief executive ng bayan, napagkaasunduan na gagawin mamaya ang public consultation upang alamin ang pulso ng taumbayan at ng local government units kaugnay sa naturang panukala.

Sisimulan ito mamayang alas nwebe ng umaga hanggang alas dose ng tanghali sa Old Capitol, Barangay Simuay. Sultan Kudarat Maguindanao del Norte.

Tiniyak ni Presiding Chair MP Mohammad Kelie Antao, na kanilang papakinggan ang mga hinaing ng taumbayan upang kanilang magiging basehan kung itutuloy ang paghahati ng bayan ng Sultan Kudarat.

Deadline ng pagpasa ng position paper ay hanggang October 16, 2023.