Pulis, customer at 4 na holdaper patay sa robbery hold-up at police pursuit operation sa Mlang

MLANG, NORTH COTABATO - Nakipaghabulan pa sa mga pulis ang mga hold up suspects bago napatay ang apat mula sa labindalawang armadong suspect sa Barangay Bagontapay, Mlang North Cotabato ala 1:00 ng hapon kahapon.

Kabilang din sa nasawi sa operasyon ang PNP member na nakilalang si SSgt. Rudy Verona Amihan Jr,. habang sugatan naman Cpl Noli Gasque Labesores, na parehong Mlang PNP member at Patrolman Herzon Alimpolos Neyra ng Police Mobile Force Company na taga Kidapawan City.

Ang customer naman kumain lamang sa tindahan ay binaril at napatay din ng mga suspect ay nakilalang si Jack Gumilao, 53 years old at isa pang kasama nito na si Jose Gyenes Patlubay ng Barangay Bagumbayan, Tulunan.

Nakapanayam ng Radyo BIDA si Mlang Vice Mayor Joselito Mayor Pinol hinggil dito.

Sinabi ni Pinol na nagdeklara ng hold-up ang mga armadong suspect sa bakeshop at tinangay ay P17,000 cash.

Bago tumakas, binaril pa ang dalawang mga customer.

Sa hot pursuit operation, naghabulan at nakipagbarilan ang mga suspect sa rumespondeng pulis kung saan umabot pa sila sa Barangay Sangat, Mlang.

Sa labindalawang mga suspect, walo ang nakatakas habang ang mga nasawi ay nasa punerarya na pero hanggang sa ngayon ay wala pang claimant.