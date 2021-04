Pulis, patay sa vehicular crash South Cotabato

STO NIÑO, SOUTH COTABATO - Patay ang isang pulis matapos masangkot sa isang aksidente sa bayang ito kagabi.

Kinilala ni Sto Nino PNP chief of police Maj. Sherwin Panaguiton ang biktima na si Police Executive Master Sgt. Mark Ryan Peñales, 39 anyos, may asawa at naka-assign sa Banga PNP.

Ayon kay Panaguiton, nangyari ang insidente bandang alas 7:50 kagabi, Linggo habang tinatahak ni Peñales ang daan sakay ng kaniyang Honda Crf150 motorcycle sa Brgy Poblacion.

Pagsapit sa Purok Pagasa II, Brgy. San Isidro, bigla umanong nawalan ng kontrol ang biktima sa kaniyang motorsiklo, dahilan na nag-overshoot sa main road.

Isinugod pa ito sa Norala District Hospital ngunit hindi na umabot na buhay dahil sa mga natamong sugat sa ulo at katawan.