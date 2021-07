Pumalya na landing gear posibleng dahilan ng pag-crash ng C-130 sa Jolo, ayon sa isang saksi

KORONADAL CITY – Pumalya ang landing gear.

Ito ang nakita ng isang ginang sa Barangay Bangkal, Patikul, Sulu bago bumagsak ang C-130 plane kahapon na ikinasawi ng 50 katao at ikinasugat ng ilan.

Si Alicia Jamdan, nakatira sa Sitio Amman, Barangay Bangkal, ay exkslusibong nakapanayam ng DXOM-Radyo Bida Koronadal.

Aniya, nakita niyang lumapag na ang eroplano pero kulang ang mga gulong nito.

Matapos mag touch down, napansin niyang bumuwelo uli ang dambuhalang eroplano pero di na nito nakayanan at bumagsak sa Sitio Amman.

Sa 94 na sakay ng C-130 Hercules cargo plane na may tail number 2150, abot sa 47 na mga sundalo at tatlong sibilyan ang nasawi, ayon kay AFP chief of Staff Gen. Cirilito Sobejana.

Lima na ang lang missing habang 49 ang ginagamot ngayon sa ibat ibang ospital, kabilang ang apat na mga sibilyan.

Ang cargo plane ay mula Villamor Airbase at nag-stop over sa Laguindingan Airport sa Cagayan de Oro City para isakay ang mga bagong graduate na mga sundalo para sa kanilang deployment at dagdag na training sa Jolo.

Naganap ang trahedya mga alas 11:30 ng umaga.

Nakatakda namang dumating ng Jolo ngayong hapon si P. Duterte at Defense Sec. Delfin Lorenzana.