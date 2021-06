Regular mass sked in Kidapawan diocese back to normal

NORTH COTABATO – Simula ngayoblng araw, balik na sa regular Sunday masses ang schedule sa Diocese of Kidapawan matapos ma lift ang pagpapatupad ang No Movement Sunday sa probinsya.

Ito ang kinumpirma ni Our Lady Mediatrix of all grace Cathedral rector Father Jun Balatero, DCK.

Layon anya nito na mas marami ang maisagawang misa kumpara sa anticipated mass.

Nasa 30 percent pa rin ang maaring makapasok sa loob ng simbahan upang masigurong maipapatupad pa rin ang minimum health protocols.

Pinayuhan naman ang bawat mamamayan lalo na ang mga church goers na magdoble ingat lalo na ngayong patuloy sa pagtaas ang kaso ng virus sa buong probinsya.