Rep. Hataman condemns killing of former Mayor Rose Furigay

Statement on the Killing of Former Lamitan City Mayor Rose Furigay

We condemn in the strongest terms possible the fatal shooting of former Lamitan City Mayor Rose Furigay and that of her bodyguard and a security personnel in the Ateneo de Manila University.

Kasama na ang nangyari sa kanyang anak na babae na nasugatan sa pamamaril na gawa ng nahuling salarin.

Ang krimen ay nangyari sa loob ng unibersidad ng Ateneo sa araw ng pagtatapos ng mga mag-aaral ng institusyon, kung saan ang anak ni Mayor Rose ay kabilang sa mga graduates.

Kaya mas lalong nakakalungkot ang nangyari kay Mayor Rose, isang magulang na buong kagalakang dumadalo sa pagtatapos ng kanyang anak, na isa sanang masayang kaganapan na sinira ng walang saysay na karahasan.

I urge the authorities to prosecute the perpetrator of this dastardly crime to the full extent of the law.

At kay Lamitan Mayor Oric Furigay, ang aming taos-pusong pakikiramay. Madaming nagawa si Mayor Rose para sa Lamitan dahil sa kanyang progresibong liderato na dahilan upang magawaran ang lungsod ng Seal of Good Local Governance mula 2016 hanggang 2019.

Dalangin din namin ang mabilis na paggaling ng kanilang anak at ang inyong pagbangon mula sa trahedyang ito. Kasama nyo kami sa panawagan ng hustisya. ###