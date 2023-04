Reps Mastura, Hataman, nanguna sa job performance survey ng BARMM congresspersons

COTABATO CITY - NANGUNA sa Boses ng Bayan Job Performance survey para sa District Representatives sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sina Rep. Bai Dimple Mastura sa Maguindanao del Norte with Cotabato City at Cong. Mujiv Hataman sa Basilan.

Ang survey ay isinagawa ng RP-Mission and Developement Foundation Incorporated, isang indpendent at non-commissioned group na ang layunin ay alamin ang damdamin ng masa at performance ng mga elected officials sa pamayanan ng BARMM.

Batay sa resulta ng survey; nanguna sina Mastura (70.2%) at Hataman (70%) na nakakuha ng pinkamataas na job performance ratings. Sinundan ito nina Representatives Yasser Alonto Balindong-68.5%(Lanao del Sur), Zia Adiong-66.1%(Lanao del Sur), Tong Paglas-64.8%(Maguindanao del Sur), Munir Arbison-62.4%(Sulu), Samier Tan-60.6% (Sulu), at Dimszar Sali-58.7%(Tawi-Tawi).

Ayon kay RPMD's Chairman Dr. Paul Martinez, mahalaga ang pagsubaybay at pagsusuri sa performance ng mga nailuklok na mga opisyal ng gobyerno upang matiyak kung sila ay nagtatrabaho ng wasto sa kanilang mga nasasakupan.

Ang House of Representatives Public Satisfaction BARMM survey na bahagi ng national poll RPMD's Boses ng Bayan ay inilunsad noong February 25 - March 8, 2023.

Ito ay isinasagawa sa lahat ng rehiyon sa bansa at binubuo ng 10,000 respondents at registered voters.