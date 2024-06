Sahod ng mga nasa Barangay frontline services, itataas ng City Government

ABOT SA 2,000 na buwanang increase ang nakatakdang paaaprubahan sa Sangguniang Panlungsod ni Cotabato City City Mayor Bruce Matabalao para sa mga nasa barangay frontilners ng lungsod.

Kabilang dito ang mga Daycare Workers, Barangay Nutrition Scholars, Barangay Health Workers at iba pang nasa frontline services.

Sinabi ni Matabalao, 2002 pa nang konsehal pa siya at Chairman ng Committee on Finance and Appropriation nang taasahan ang sahod ng nasabing mga empleyado.

Kaya, ngayong umaas na aniya sa P182 million ang National Tax Allotment ng lungsod mula sa national government ay dito kukunin ang pondo para sa nasabing increase.

Sa ngayon, inihahanda na ang alkalde ang mga kaukulang dokumento na ipapasa sa Sanggunian para pa-aprubahan.