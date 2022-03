Sakripisyo ng mga ninuno para makamit ang kapayaan sa Bangsamoro homeland mahalaga para kay MP Candao

COTABATO CITY - Pinasalamatan ni Bangsamoro Member of Parliament Bai Maleiha B. Candao si pangulong Rodrigo Duterte, BARMM leadership na pinamunuan ni ICM Ahod Murad Ebrahim at ang mga opisyal nang pamahalaan na nagsisikap para sa pagpapatupad ng mga programa upang mapanatili ang kapayapaan sa Bangsamoro Homeland.

Ang pasalamat ay inihayag ni MP Candao kasabay nang pagdiriwang ng Bangsamoro History Month ngayong buwan ng Marso.

“As we are struggling to preserve peace in our Homeland, I join the gratitude we extend to President Rodrigo Roa Duterte and all his officials who are working closely with our leaders to sustain the gains of the peace process,” she said.

Anya, masakit at mapait ang naging karanasan ng kanyang mga ninuno na naging bahagi ng kasaysayan para makamit ang kapayapaan.

Dahil sa sensiridad ni Pangulong Duterte na makapamit ang kapayapaan ay naging ganap na batas ang Bangsamoro Organic Law noong 2018 na tinatamasa na ngayon ng mga bangsamoro.