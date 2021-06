Sanggol sa Norala, South Cotabato, inilagay sa bag at isinabit sa gate ng isang bahay

KORONADAL CITY- Nasa mabuting kalagayan na ngayon ang isang sanggol na inabandona sa harap ng isang tahanan sa Norala, South Cotabato kaninang madaling araw.

Ang bata na inilagay sa blue backpack ay isinabit sa isang tahanan sa Purok Aquino, Barangay San Miguel, Norala, South Cotabato

Sinabi ni Mary Kris Aquino-dela Cruz na taga Norala na nadiskubre ang sanggol pasado 5:30 ng umaga ng isa sa kanilang mga tauhan na si Ricky Dequina kung saan agad naman nila itong ipinaalam sa barangay para mabigyan ng medikal na atensyon ang sanggol.

Dagdag ni dela Cruz na agad namang dinala ng mga opisyales ng barangay sa malapit na bahay pagamutan ang sanggol na posible ilang araw palang bago ipinanganak dahil hindi pa masyadong naghilom ang sugat sa pusod nito.

Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD-12 ang sanggol at nasa mabuti na itong kalagayan.