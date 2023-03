Security ni Mayor Palencia ng Polomolok, dinagdagan sa harap ng serye ng pamamaril sa bayan

POLOMOLOK, South Cotabato- Mas hinigpitan pa ng PNP ang pagbabantay kay Polomolok Mayor Bernie Palencia.

Sa panayam ng Radyo BIDA kay Polomolok Municipal Police Station chief Lieutenant Colonel Joseph Forro III, sinabi nito na katuwang ng PNP sa pagbabantay kay Mayor Palencia ang mga kasapi ng Civil Security Unit at Philippine Army Reserve Corps.

Itinuturing kasi ni Forro si Mayor Palencia bilang high-risk laban sa mga masasamang loob, kasunod sa pamamaril sa executive staff nito at dating municipal councilor na si Rhyolite Balili noong Marso 17.

Dagdag ni Forro, hindi nila binabalewala na posibleng target ng assassination ang alkalde dahilan na ipinatupad din ang curfew hours at pansamantalang pagsuspinde ng No Helmet, No Travel Policy sa Brgy. Poblacion.

Ayon pa sa nasabing police official, pulitika ang tinitingnang motibo sa pamamaril.

Sinubukang kunin ng PNP ang statement ni Balili sa insidente ngunit tumanggi ito at ipinaubaya muna sa kaniyang legal counsel.