Sen. Bong Go bumisita sa Malasakit Center sa Cagayan Valley, nakipagusap sa mga indigent

Muling binalikan ni Sen. Bong Go ang Malasakit Center sa Cagayan Valley Medical Center na binuksan noong Enero ng nakaraang taon.

Gustong makita ng senador kung ano pa ang mga kakailanganin ng nasabing Malasakit Center upang matugunan ang mga pangangailangan ng mga kababayan natin sa Cagayan Valley Region.

Binisita rin niya ang mga pasyente at medical staff, maging ang mga utility workers at security guards ng ospital para kumustahin at alamin ang kalagayan ng mga ito.

Pinasalamatan naman niya ang mga medical frontliners sa kanilang dedikasyon at sakripisyo sa pagsasalba ng buhay ng mga Pilipino lalo na ngayong may pandemya.

Pinayuhan din niya ang mga pasyente na lakasan ang loob at labanan ang sakit at mga pagsubok na kanilang pinagdadaanan.

Para kay Sen. Go, patuloy sa pagbibigay ng tulong ang Malasakit Center at sisiguraduhin niyang maayos ang serbisyong ibinibigay nito.

Para sa kanya, mahalaga ang kalusugan at buhay ng mga Pilipino, at dapat lamang na bigyan ito ng kaukulang atensyon.