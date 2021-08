Senior citizen sa Koronadal, nahold-up, P35k na cash natangay

KORONADAL CITY-Natangayan ng P35,000 ng riding-tandem na mga snatcher ang isang senior citizen sa Koronadal City.

Habang sakay ng tricycle nahablot ng mga suspek ang bag ng biktima.

Kinilala ng Koronadal PNP na pinamumunuan ni Pol. Lt. Col.Joedy Lito Guisinga ang biktima na si Ofelia Sapiter, 61 anyos at nakatira sa Barangay Sto. Nino sa lungsod.

Lumabas sa inisyal ng pagsisiyasat ng mga pulis na hinablot ng mga suspek ang bag ng biktima na kagagaling lang sa Mlhuiller Balomores Street branch malapit sa pupuntahan nitong cooperative office sa Barangay Zone 2.

Ang riding-tandem na mga snatcher ay tumakas sakay ng NMAX motorcycle.

Kaugnay nito ipinahayag ni Guisinga na may persons of interest na ang PNP sa serye ng hold up at robbery incidents sa Koronadal.

Ayon kay Guisinga isa sa mga ito ay kinasuhan na at magsasampa din ng kaso sa iba pa ang Koronadal PNP sa susunod na lingo.