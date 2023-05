Sightings of gunmen forced civilians to flee Mlang village

M'LANG, North Cotabato - Nananatiling mataas ang pagbabantay sa seguridad sa Barangay Dugong, M'lang, Cotabato matapos nabatid ang presensya ng nasa 30 mga indibidwal na kasapi ng armadong grupo.

Umaga pa kahapon ng ibahagi sa social media ni M'lang Muslim Council of Elders Chairman Akmad Zabel ang kaniyang babala sa mga mamamayan ng lugar matapos namataan ang grupo hanggang kinagabihan ay hindi pa rin umaalis ang mga ito.

Rason para napilitan ang ilang residente ng purok 4 kung saan namataan ang grupo, Purok 11, 14 at Purok 16 na lisanin ang lugar at pansamantalang tumuloy sa Barangay Gymnasium para magpalipas ng gabi.

Ayon kay Zabel dati nang nangharass ang nasabing grupo sa lugar at lumisan na pero bumalik daw sa ngayon at ginawang escape route ang kanilang barangay mula Sultan Kudarat Province at Maguindanao matapos maipit sa operasyon ng tropa ng gobyerno.

Batay aniya sa report ay hindi pa kumpirmado kung anong grupo ang kinaaniban ng mga ito.

Samantala, nasa 50 mga estudyante ang sinundo ng mga magulang nila kahapon matapos mabahala sa insidente.

Ito ang kinumpirma ni M'lang Central District Supervisor Ludez Maglangit kung saan inihayag din nitong hindi sila nag kansela ng klase dahil siniguro naman ng pamunuan ng Barangay na kontrolado pa sa ngayon ang sitwasyon.

Sa huling update na ipinaabot sa Radyo BIDA ni Maglangit, sa 480 na mga estudyante sa nasabing Barangay, nasa 153 ang pumasok habang wala namang estuyante na pumasok mula sa Purok 4 kung saan namataan ang grupo.