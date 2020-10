Sinkhole found in Tuluan, North Cotabato open field

TULUNAN, North Cotabato - Na-kordon na ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRRMC ang nasa 20-talampakang sinkhole na natagpuan ng mga residente sa Barangay Lampagang, Tulunan, Cotabato.

Sa ulat na ipinarating sa Radyo Bida ni Tulunan MDRRMC Head Engr. Ernie Diaz, may lawak na dalawang metros ang nasabing sinkhole na nasa bandang open field ng isang private lot sa nasabing barangay.

Kaugnay nito, nagpadala na ng liham ang MDRRMC sa tanggapan ng Mines and Geosciences Bureau o MGB at Philippine Volcanology and Seismology o PHIVOLCS upang masuri ang nasabing sinkhole.

Ayon kay Diaz, hindi naman aniya delikado ang naturang sinkhole pero nagbabala na ang mga barangay officials sa residente ng nasabing barangay na huwag nang lumapit sa naturang sinkhole.

Dagdag pa ni Diaz na maaaring dating may lamang tubig ang ilalim na bahagi ng naturang lupa at ng maggalaw nitong nagdaang lindol ay nagkaroon ng malalim na butas at nagkaroon ng sinkhole.

Kahit may police line na ang sinkhole, di pa rin mapigilan ng mga usisero na lumapit at maki-usyoso, pati mga bata batay sa makikita sa larawan.