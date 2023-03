Soldier slain, pal hurt in Maguindanao Sur gun attack

COTABATO CITY - BIFF ang itinuturong suspek sa pamamaril sa dalawang sundalo sa Brgy. Libutan, Mamasapano, Maguindanao del Sur pasado alas 9:00 kaninang umaga.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida kay 601st Infantry Brigade Commander BGen. Oriel Pangcog, sinabi nito na nagpapatupad ng seguridad sa naturang lugar ang dalawang mga sundalo pero biglang dumaan ang isang minivan at saka sila pinagbabaril.

Sinabi ni Gen. Pangcog na dead on arrival si Private First Class Jorey Abibas na taga Libungan habang nagpapagaling naman ang sugatang si Private First Class Pfc Jonathan Nacion na taga Pigcawayan, Cotabato.

Ang dalawa ay kasapi ng 23rd Mechanized Company ng 6th Infantry Battalion.

Samantala, sa hiwalay na panayam, sinabi ni Maguindanao Police Provincial Director Col. Roel Sermese na ang suspek sa pamamaril ay si Tong Aban Amang, isang lider ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF na pamangkin ni Commander Boy Jacket.

Isa ring sibilyan ang nadamay sa pamamaril na tinamaan sa kanyang kamay na kinilalang si Asidza M Bayao na taga Brgy Libutan, Mamasapano.

Magkatuwang ngayon ang hot pursuit operation ng PNP at army laban sa mga suspek.

Sinabi naman ni Gen. Pangcog na maaaring retaliatory attack ang ginawa ng BIFF kasunod ng pagkasawi ni Commander Jacket.

Si Commander Jacket ay nasawi noong Feb.18 sa isang terminal sa Tacurong City matapos manlaban sa mga otoridad habang nagsasagawa ang mga ito ng checkpoint operation.