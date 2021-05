South Cotabato deputy governor sugatan sa pananaga, suspect kanyang napatay

KORONADAL CITY – Sugatan ang deputy governor ng South Cotabato matapos na ito ay tagain sa Sitio Glandang, Barangay Kablon, Tupi, South Cotabato

Kinilala ni Tupi police station commander Capt. Jun Rey Gatera ang biktima na si Deputy Governor Arnold Palate, 50 taong gulang at ang suspect na si Joey Dawang, 61 gulang at sinasabing may problema sa pag-iisip.

Sinabi ni Gatera na alas 10 ng umaga kanina ay pumasok nang walang pahintulot si Dawang sa Matutum Blooms Cafe and Flower Farm na pagmamay-ari ni Palate.

Nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang dalawa dahil nga sa pagpasok ni Dawang sa flower farm nang walang pahintulot.

Bigla na lamang umanong tinaga ni Dawang si Palate gamit ang dala niyang bolo. Dahil diyan, binunot ni Palate ang kanyang cal. 45 pistol at pinaputukan si Dawang na nasawi on the spot.

Si Palate ay ginagamot na ngayon sa isang di tinukoy na pagamutan.