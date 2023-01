Special probe body, formed to fast tract probe on murder of Kingdom Mangansakan

COTABATO CITY - NGAYONG ARAW ay nakatakdang magpulong ang Special Investigation Task Group na binuo ng Cotabato City PNP upang malutas ang kaso ng pagbaril at pagpatay kay Barangay Kagawad Mangansakan noong bisperas ng kanyang kasal.

Abala si Mangansakan sa paghahanda ng mga programa ng kanyang kasal sa harap ng Al Nor convention center alas 6 ng gabi noong Biernes nang barilin ng di pa kilalang gunman.

Ang biktima na Barangay kagawad ng Makasandeg, Pikit, North Cotabato ay idineklarang dead on arrival sa Cotabato Regional and Medical Center na nasa harap lang ng Mall of AlNor.

Sa panayam ng DXMS Radyo Bida kay Cotabato City PNP Spokesperson Lt. Colonel Carmelo Mungkas, SINABI NITO NA bagamat pahirapan sila sa imbestigasyon, may mga anggulo na rin silang sinusundan.

Nakipag usap na rin aniya sila sa mismong pamilya ng biktima upang makatulong sa ikalulutas ng kaso.

Sa ngayon ay hawak na ng PNP ang CCTV footage na posibleng makatulong sa imbestigasyon.

Panawagan ngayon ng CCPO sa mga nakasaksi na makipagtulungan upang agad na maresolba ang kaso.