Sundalo na nakapatay ng 2 at pagkasugat ng 2 pa sa Magpet nakakulong na

KIDAPAWAN CITY - DALAWA na ang patay matapos pumanaw sa ospital ang isa sa apat na biktima ng pamamaril ng isang sundalo sa Matas, Poblacion, Magpet, North Cotabato, bisperas ng bagong taon.

Sa ulat ng Magpet PNP na pinamumunuan ni Major Danilo Dillera Jr, kinilala ang ikalawang biktima na si Jason Baclao na taga Barangay Imamaling ng nasabing bayan.

Si Baclao, ay nakunan ng dalawang bala sa likod ng katawan na idineklara ring patay kahapon matapos ang ilang araw na pakikipaglaban kay kamatayan sa ospital.

Nakaburol na rin sa ngayon sa kanilang tahanan sa Barangay Bongolanon ang 18 years old coffee shop assistant na si Eljey Repolidon na dead on the spot.

Habang naoperahan na sa kamay ang vlogger na si Kuyaphong vlog o si Francis Paul Isogon at discharge na rin sa ospital ang isa pang alias Johnny na pinsan ni Torres.

Lahat sila ay nag-aantay ng kanilang order sa isang burger chain nang paputukan ng suspek na si Sgt. Alin Anthony Buna Jimenez, 41 years old, may asawa, at miembro ng Civil Military Operation BAttalion ng 1002nd Brigade at taga Patag, Cagayan De Oro City.

Siya ay kusang isinuko ng kanyang superior na si 1Lt. Melvin Calzada Jr.

Sa report ng Magpet MPS, nakumpiska sa suspect ang issued firearm nito na isang unit Glock 17 Gen. 4 na may 2 magazines at isang (1) unit ng Suzuki Scooter na walang plate number na posibleng ginamit nito sa krimen.

Sa impormasyong nakalap ng Radyo BIDA, una umanong sinita ang sundalo ng di kilalang indibidwal bakit walang plaka ang motor at hinanapan ng registration.

Umalis si Jimenez at ilang minuto lang ay bumalik saka pinagbabaril ang mga tao sa harap ng Minute Burger outlet nang hindi makita ang taong sumita sa kanya.

Nakapiit na sa Magpet MPS ang suspect at inihahanda ang kaso laban sa kanya.