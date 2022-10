Sundalo, nasawi sa vehicular crash sa Esperanza, Sultan Kudarat

PATAY ANG ISANG SUNDALO makaraang masangkot sa aksidente ang minamanehong motorsiklo kanina sa national highway ng Esperanza, Sultan Kudarat.

Kinilala ni Mayor Jun-jun Ploteña ang nasawi na si Army Private Frist Class John Carlo Lilla , miembro ng First Mechanized Brigade at taga Barangay New Panay, Esperanza, Sultan Kudarat.

Ayon kay Mayor Plete@a, binabaybay ni PFC Lilla ang ang national highway nang aksidente nitong mabangga ang center-island na ginagawa sa Barangay Ala highway pasado alas 3 ng hapon.

Sa lakas ng impact ay tumilapon si Pfc Lilla habang ang kanyang motor ay nasunog.

Agad siyang naisugod sa pagamutan ng mga rumespondong tauhan ng Esperanza PNP at Bureau of Fire Protection subalit siya ay idineklarang dead on arrival sa ospital. (Edwin O. Fernandez)