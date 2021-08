Surallah employees na ayaw magpabakuna, kakasuhan at tatanggalin? Mayor may paliwanag

SURALLAH, South Cotabato – Kaagad nilinaw ni Surallah Mayor Antonio Bendita ang pahayag nitong pagpapabakuna sa mga empleyado ng lokal na pamahalaan, at pagpapatalsik sa pwesto kapag tumanggi o hindi pa nabakunahan ang mga ito.

Ayon sa alkalde, ginawa niya ang anunsyo sa flag-raising ceremony kahapon matapos napag-alaman sa pulong sa IATF noong Biyernes na karamihan umano sa mga hindi pa nabakunahan ay mga mismong public officials and employees.

Kaya gumawa ito ng desisyon na kailangang magpabakuna ang mga empleyado ngayong linggo, Agosto 3 hanggang 6, at kapag napatunayang may tumangging magpabakuna ay maaaring makasuhan ng criminal negligence at matanggal pa sa pwesto kapag hindi justifiable ang dahilan.

Ibinatay nito ang pagsasampa ng naturang kaso dahil sa pangambang baka maging spreader pa yaong mga hindi pa nakapagbakuna.

Binigyang-diin ni Bendita na bilang isang lider at role model ng kaniyang bayan, kailangan nitong panindigan ang desisyon.

Samantala, tinawanan lamang ng alkalde ang mga haka-hakang magiging “zombie” ang mga nabakunahan na ng covid-19 vaccines matapos ang dalawang taon.

Hindi yan totoo, sabi niya.