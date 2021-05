Surallah LGU worker nabbed for shabu

LOOK:Kawani ng local government arestado sa anti-illegal drug operation ng mga pulis sa Surallah, South Cotabato

KORONADAL CITY-Kinila ni Surallah Chief of Police Major Romy Castañares ang arestadong drug suspek na si Melvin Dellomes, alias “Bambie” 31 years old at kawani ng local government ng Surallah, South Cotabato.

Ayon kay Castañares si Dellomes ay inaresto nang magsagawa ng drugb buy-bust operation ang mga pulis sa Barangay Lamian sa nasabing bayan. Nakuha ng mga pulis sa kanya ang limang mga sachet ng suspected shabu na nagkakahalaga ng mahigit P2,500 at P500 marked money na ginamit sa kanilang anti-illegal drug operation.

Inihahanda na ng Surallah PNP ang kasong pagbalag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act laban sa arestadong drug suspect na matagal nang minomonitor ng PNP.