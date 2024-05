Suspect sa pagpatay sa hepe ng Ampatuan PNP, naaresto ng CIDG sa Midsayap

COTABATO CITY - HULI habang nagpapagamot sa isang ospital sa Poblacion 1, Midsayap, North Cotabato, ang isang lalaking nahaharap sa patung-patong na kaso matapos ikasa ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG BARMM ang manhunt operation pasado alas 4:00 ng hapon kahapon.

Kinilala ni CIDG BARMM Regional Chief Lt. Col. Ariel Huesca ang suspek na si Kamid Kambal Asam, alyas Kamir na taga Brgy. Lapok, Shariff Aguak, Maguindanao del Sur. Nasa ospital siya dahil sa gunshot wounds na natamo sa di tinukoy na pangyayari.

Siya ay nahaharap sa kasong double murder, multiple frustrated murder, murder with less serious physical injuries, robbery at theft sa iba’t-ibang korte sa Maguindanao.

Sinabi ni Huesca na ang suspek ay sangkot sa nangyaring ambush sa Barangay Kapinpilan, Ampatuan, Maguindanao del Sur noong August 30, 2022 na ikinasawi ng dating hepe ng Ampatuan PNP na si Police Lt. Reynaldo Samson at isa pang pulis.

Pauwi na sina Samson at limang tauhan sa Poblacion Ampatuan matapos mabigo na isilbi ang warrant of arrest laban kay Kamid Kambal na nahaharap sa kasong robbery.

Pagsapit nila sa Sitio Pasio, Barangay Kapinpilan ay inambush sila ng mga kasapi ng BIFF na kinabibilangan nina Abdulnasser Sabtulah Guianid, Guipar Abdulkarim a.k.a. Commander Boy Jacket, Sala Tunda, Johari Abdulbasser Guinaid, Phepe Saptulah, Abdulrah Sapal, Bobot Kamsa and Kamir Kambal.

Silang lahat ay mga tauhan ni Kagi Karialan ng BIFF.

Kulong na ngayon ang suspek sa detention cell ng CIDG BARMM. Katuwang ng CIDG BARMM sa operasyon ang Maguindanao Sur Provincial Police Office, Ampatuan PNP, 2nd PMFC, Midsayap PNP at iba pa.